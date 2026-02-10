Sénégal: la Fondation Air France achemine 9 tonnes de dons pour enfants

Dans le cadre de la 12e édition de sa « Grande Collection », la Fondation Air France a mobilisé ses équipes et son réseau logistique pour acheminer neuf tonnes de matériel scolaire, de jouets et de vêtements aux enfants vulnérables au Sénégal. Au-delà de la collecte, c'est l'expertise logistique d'Air France qui permet la réussite d'une telle opération. Des bénévoles se sont mobilisés sur l'ensemble des sites bureaux, hangars, zones de fret à Paris et lors des escales pour trier, vérifier et emballer minutieusement des milliers d'articles. Ces colis répondent aux besoins précis identifiés par douze associations sénégalaises partenaires, agissant dans les domaines de l'éducation, de la santé et du bien-être.



Le transport de ces neuf tonnes a été pris en charge par Air France Cargo, utilisant l'espace disponible en soute des avions de la compagnie pour acheminer le matériel jusqu'à Dakar. Une fois le fret arrivé sur le sol sénégalais, la chaîne de solidarité locale prend le relais. La délégation d'Air France à Dakar va assurer la gestion des formalités de dédouanement et la coordination de la livraison finale auprès des associations bénéficiaires, garantissant ainsi que l'aide parvienne directement aux enfants et jeunes qui en ont le plus besoin.



Pour clore cette action, la Fondation Air France annonce l'organisation d'une mission de suivi sur place. Une équipe dédiée se rendra au Sénégal pour évaluer l'impact concret de cette 12e édition et mesurer les résultats de cette mobilisation collective sur le terrain.