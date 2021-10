Damas accuse Israël d'avoir assassiné un responsable syrien près du plateau de Golan

Les médias en Israël citent des sources militaires anonymes selon lesquelles la victime, Midhat Saleh, entretenait d’étroites relations avec les Gardiens de la révolution iraniens pour établir une infrastructure militaire le long de la frontière avec Israël.



Douze ans en prison

Ancien parlementaire syrien et appartenant à la minorité druze syrienne, il avait passé douze ans dans des prisons israéliennes après avoir adhéré à une cellule du « Mouvement de résistance syrienne dans le Golan » pour usage de mines et autres explosifs dans l'intention de tuer des civils et des militaires du côté israélien de la frontière.



Pas de réaction officielle en Israël

Il avait également été arrêté pour tentative d'enlèvement d’un soldat israélien. Depuis plus de 20 ans, il était le représentant du plateau du Golan au Parlement syrien. Côté israélien pas de réaction officielle comme c’est presque toujours le cas dans ce genre d’affaires. En Israël, on craint maintenant un réchauffement à la frontière entre les deux pays.