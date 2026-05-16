Sénégal-France : Christine Fages salue le « dynamisme » d'une coopération culturelle portée par la jeunesse

L’ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, a rendu un vibrant hommage à la vitalité de la coopération culturelle entre Paris et Dakar. Dans un entretien accordé à l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), la diplomate a mis en avant les solides performances des Industries culturelles et créatives (ICC), particulièrement dans les secteurs de la création artistique et du cinéma.







« Je trouve que la coopération culturelle entre nos deux pays est très dynamique, grâce notamment aux équipes de l’Institut français de Dakar, de l’Institut français de Saint-Louis et du service de Coopération et d’Action culturelle », a-t-elle souligné.







Selon Christine Fages, cette diplomatie culturelle ne se contente pas de s'appuyer sur des liens historiques profonds ; elle se réinvente continuellement à travers de nouvelles disciplines et une volonté partagée de co-construire des projets d'avenir. Elle a également salué l'énergie de l’écosystème culturel local, stimulé par une jeunesse sénégalaise de plus en plus ambitieuse et créative.







Rappelant la vision de la France qui perçoit la culture comme « un facteur de meilleure connaissance de soi et un vecteur de dialogue entre les peuples », l'ambassadrice a réaffirmé l'engagement des institutions françaises à accompagner cette dynamique créative sur l'ensemble du territoire sénégalais.

