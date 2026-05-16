Présumes homosexuels: Cinq des 100 suspects placés sous mandat de dépôt

La Brigade de recherches (BR) de Keur Massar a présenté, ce vendredi 15 mai 2026, cinq suspects devant le juge d'instruction du premier cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.







Les personnes déférées sont le styliste Doudou Ndiaye, l'entrepreneur Mame Amath Mbaye et le commerçant Assane Niang, tous trois présentés comme des partenaires présumés du chanteur religieux, Ass Dione. L'étudiant Mamadou Lamine Kontéye et le commerçant Cheikh Mbaye, tous deux soupçonnés d'être en couple avec l'entrepreneur Mame Amath Mbaye, complètent la liste des prévenus.







À l'issue de leurs auditions, le doyen des juges a notifié aux cinq individus leur inculpation officielle avant de prononcer leur placement sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, actes contre nature » entre autres chefs d'inculpation retenus contre eux.







Pour rappel, les pandores de la Brigade de recherches de Keur Massar ont déjà procédé, à ce stade, à l'interpellation de 100 suspects dans le cadre de ce vaste dossier judiciaire.

