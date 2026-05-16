Diamniadio : la gendarmerie démantèle un réseau d'escroquerie de type QNET et secourt une vingtaine d'étrangers

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Diamniadio ont mis fin aux activités d'un réseau de type QNET opérant au quartier route de Mbour. L'opération, menée ce jeudi 14 mai 2026 aux environs de 11 heures, a permis de découvrir une vingtaine d'individus de nationalités étrangères, tous victimes de cette organisation criminelle.







L'intervention des pandores fait suite à l'exploitation d'un renseignement précis signalant l'existence de ce réseau d'escroquerie au sein de la commune. Lors de leurs auditions par les enquêteurs, les victimes ont expliqué avoir été appâtées depuis leur pays d'origine par de fausses promesses d'emplois particulièrement bien rémunérés en Europe. Pour finaliser leur recrutement, leurs familles respectives avaient versé d'importantes sommes d'argent aux recruteurs.







Sur place, les victimes étaient prises en charge par une cellule locale du réseau composée de six individus, également de nationalités étrangères. La perquisition des locaux a débouché sur la saisie de plusieurs éléments matériels, notamment un tableau de démonstration, de nombreux documents officiels portant l'en-tête de l'entreprise QNET ainsi que divers ustensiles de cuisine.







Si les maillons locaux du réseau ont été identifiés, le principal responsable de cette entreprise frauduleuse demeure introuvable à ce stade des investigations. L'enquête se poursuit pour tenter de le localiser.

