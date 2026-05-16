Numérique : Le PAENS va connecter 84 localités de la région de Tambacounda à la 4G

Dans le cadre du Projet d’accélération de l’économie numérique au Sénégal (PAENS), 84 localités de la région de Tambacounda vont être couvertes par le réseau 4G, a annoncé vendredi le directeur technique de l’unité numérique du programme, Bocar Kane.







Cette annonce a été faite en marge d'un atelier régional de vulgarisation présidé par l’adjointe au gouverneur chargée du développement, Diarryatou Ndiaye. À l'échelle nationale, le PAENS ambitionne de doter 287 localités cibles d'une connectivité mobile de dernière génération. À Tambacounda, ce déploiement permettra notamment de désenclaver les zones frontalières critiques du département de Bakel, confrontées à de réels problèmes de couverture téléphonique.







Au-delà de la connectivité mobile, le projet intègre un important volet social. Bocar Kane a précisé que les investissements allaient accélérer la digitalisation des services publics locaux, en particulier dans le secteur de la santé, avec la modernisation numérique des centres et postes de santé de la région.







Financé à hauteur de 95 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, le PAENS est placé sous la tutelle du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique. Représentant le coordonnateur du projet, Abdoul Lakhate Sylla a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la vision du « New Deal Technologique ». L'objectif est d'élargir l’accès à une connexion haut débit abordable, d’accroître l’usage des services publics en ligne et de déployer les dossiers médicaux électroniques, tout en renforçant la résilience des infrastructures face aux changements climatiques.

