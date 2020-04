Dame déclarée morte du coronavirus à Touba : son fils ne croit pas un seul instant qu’elle est emportée par la maladie

Décédée de « détresse respiratoire » en cours d’évacuation dans la soirée du dimanche dernier, Khady Khouma avait été testé positive au covid19, selon le ministère de la Santé. Tout un flou tourne au tour de cette histoire. Son fils Dame Khouma ne croit pas un seul instant que sa mère est emportée par le coronavirus.



« Personne ne peut m’amener à croire que ma mère est morte du coronavirus. C’est faux ce que les médecins veulent me faire croire. Ma maman est clouée au lit depuis 3 ans. Elle a eu une double fracture sur un de ses membres inférieurs et en était devenu infirme. Ses seuls déplacement se faisaient à l’aide de béquilles entre son lit et les toilettes », a confié à L’Observateur, son fils.



« Elle ne sort pas de la maison, donc coupée de tout contact extérieur. Comment a-t-elle donc pu être contaminée ? Ce n’est pas vrai. Je ne crois pas un seul instant que la mère est morte du coronavirus. Si c’est le cas, comme ils veulent le faire croire, c’est au niveau du district sanitaire de Djémoul qu’elle a contracté le virus », a-t-il ajouté.



Dame Kouma dit avoir été informé au petit matin de jeudi que l’état de santé de sa mère était chancelant. C’est là qu’il est venu la prendre à bord d’un taxi pour l’amener à l’hôpital. Durant tout ce temps, il était avec elle, a-t-il soutenu.



Mais le médecin-chef de la région de Diourbel n’est pas surpris de cette posture de la famille de la défunte. Il précise que beaucoup de personnes ignorent que 80% des malades du coronavirus sont des cas simples et 5% seulement sont des cas compliqués.



« Le virus entraine des lésions qui peuvent boucher la circulation sanguine à tout instant. Ce sont des mécanismes réels que le profane ignore. Cela arrive même pour les malades internés dans les centres de traitement. On remarque que certains d’entre eux ne comprennent pas que la guérison est virologique, le malade n’est guéri que lorsque sa charge est indétectable (…) Si on déclare que quelqu’un est décédé du coronavirus, il n’y a pas de doute. C’est sur la base de prélèvement et d’un test réel », a expliqué le médecin.