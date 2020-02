Daniel Arap Moi est décédé à l'âge de 95 ans

Il a été le deuxième président du Kenya après l'indépendance du pays en 1963.



Daniel Arap Moi a dirigé le Kenya pendant vingt-quatre ans.



La nouvelle de sa mort a été confirmée par le président Uhuru Kenyatta.



L'ancien président kenyan était malade et hospitalisé depuis la fin de l'année 2019. Initialement populaire, sa gestion a finalement été entachée par une corruption généralisée et des violations des droits de l'homme.

Malgré les allégations de corruption, de violations des droits de l'homme et de torture, Daniel Arap Moi a conservé l'affection de nombreux Kenyans ordinaires.



Bien que beaucoup se souviendront de lui comme d'un despote qui a quitté le pouvoir à contrecœur, d'autres lui attribuent le maintien de la paix dans un pays entouré de voisins en guerre.