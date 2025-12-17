Disparition de deux fillettes à Yeumbeul : le ministère de la Famille appelle à la mobilisation citoyenne

Le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités a exprimé « sa solidarité et son soutien à la famille des deux jeunes sœurs disparues à Yeumbeul, tout en lançant « un appel à la collaboration de l’ensemble des citoyens » afin de faciliter leur localisation. Dans un communiqué publié le 16 décembre 2025, le ministère invite « toute personne ayant aperçu Khadija Soumaré et Foune Soumaré, ou disposant d’informations susceptibles de contribuer aux recherches, à se rapprocher immédiatement des autorités compétentes, notamment les services de police ou de gendarmerie les plus proches ».



Les deux fillettes, âgées respectivement de 5 ans et 3 ans, ont disparu le jeudi 4 décembre 2025 dans le quartier de Darou Salam 6, à Yeumbeul. Selon les informations recueillies auprès de leur mère, Diallo Camara, « la disparition serait intervenue aux environs de 13 heures, alors que les enfants étaient sorties jouer à proximité de leur domicile ».



Le ministère assure que « dès le signalement, les services compétents de l’État se sont pleinement mobilisés et travaillent en étroite collaboration afin de retrouver, dans les meilleurs délais, les deux fillettes saines et sauves ». Il réaffirme enfin l’engagement des autorités à accompagner la famille « tout au long de cette période particulièrement éprouvante », tout en appelant à une vigilance accrue de la population.