Présidence de la République : « Demain, ça sera peut-être Ousmane Sonko. Je prie pour cela» (Diomaye Faye)

Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye a affirmé dans la soirée d’hier, mardi 16 décembre 2025 qu’il «prie» pour que le Premier ministre, Ousmane Sonko lui succède à la présidence. Il a tenu ces propos au cours d’une rencontre avec les pupilles de la Nation, constitués des enfants des victimes de catastrophes ainsi que des militaires ou paramilitaires décédés en mission.



«C’est notre palais à nous tous », a-t-il d'emblée déclaré, avant de poursuivre : « le président n’est là que pour une période. Il y a avait Senghor, Abdoul Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall. Aujourd’hui, je suis là. Demain, ça sera peut-être Ousmane Sonko, je prie pour cela ».



Dans une courte vidéo de deux (02) minutes publiée sur la page Facebook de la Présidence, le chef de l'Etat a, en présence d’Ousmane Sonko, invité les enfants à «travailler», assurant que c’est «le secret de la réussite».



Cette visite des enfants s’inscrit dans un contexte où la Palais présidentiel ouvre «deux fois par semaine ses portes aux écoliers, le temps d’un échange simple, chaleureux et sincère», afin de marquer «durablement leur imaginaire» et leur «confiance en l’avenir.