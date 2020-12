Dans la douleur et la tristesse, le Sénégal a rendu un ultime hommage à Pape Bouba Diop

Douleur et tristesse ! Ces sentiments étaient les perceptibles ce vendredi, à l’Aéroport international Blaise Diagne où un ultime hommage a été rendu à l’ancien international de football, Pape Bouba Diop, décédé à Lens, à l’âge de 42 ans des suites d’une longue maladie.



Parents, amis, anciens coéquipiers, sympathisants, 12éme Gaïndé, tous étaient venus dire adieu au meilleur buteur du Sénégal en Coupe du monde.



Accompagné du président du Conseil économique social et environnemental (CESE), Idrissa Seck et de son Directeur de Cabinet, Mahmouth Saleh, le président de la République, Macky Sall a présidé la cérémonie d’hommage posthume de la nation rendu au défunt footballeur sur le tarmac de l’AIBD.



Une forte délégation de la Génération de 2002 composée d’El Hadji Diouf, Henri Camara, meilleur ami du défunt, Kalidou Fadiga, Alioune Cissé entre autres, étaient aussi présente. Ils étaient vêtus d’un maillot de couleur blanche pour certains et verte pour d’autres avec le nom de Pape Bouba Diop et son numéro 19 floqués sur le dos.



Prenant la parole, El Hadji Diouf a d’abord demandé au chef de l’Etat la permission d’inviter l’ancien international de football Henri Camara en sa qualité de meilleur ami du défunt, pour qu’il le rejoigne sur le podium.



« Un lion ne meurt jamais, il se repose » a déclaré le double Ballon d’or africain qui assure au défunt que lui et ses camarades veilleront sur sa famille.



Le président de la Fédération Sénégalais de football, Augustin Senghor a lui, regretté le fait de ne pas avoir le défunt dans l’équipe nationale du football durant son règne à la tête de la Fédération Sénégalaise de Football.



Après avoir présenté ses condoléances et celles de la Nation à la famille du feu Pape Bouba Diop, le chef de l’Etat a levé ce dernier, à titre posthume, au rang de la dignité de Grand Officier de l’ordre du Lion. Avant d’annoncer que le Musée de football au stade de Diamniadio portera le nom de Pape Bouba Diop.



L'ancien international sénégalais sera inhumé samedi vers 11h00 (GMT) au cimetière de Rufisque, sa ville natale.