Éducation : Moustapha Guirassy annonce la finalisation du décret réclamé par les syndicats

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a présidé ce jeudi 15 janvier 2026 la rentrée solennelle de l’Inspection générale de l’éducation et de la formation (IGEF), couplée à l’installation du Comité scientifique de la refondation curriculaire. Une occasion pour le ministre de revenir sur les revendications syndicales qui agitent le secteur depuis plusieurs années.



Face à la presse, Moustapha Guirassy a annoncé une avancée majeure dans le dossier. Il a assuré que le décret longtemps attendu par les acteurs de l’éducation est désormais engagé dans sa phase administrative finale et que la situation devrait être définitivement réglée dans les prochains jours.



« Le point central des revendications portait sur la question des décisionnaires. La bonne nouvelle, que tout le monde a pu constater, c’est l’adoption du décret en Conseil des ministres. C’est une question qui n’avait pas pu être réglée pendant des décennies et qui l’a été en moins de deux ans », a-t-il déclaré, se félicitant de cette avancée rendue publique à travers un communiqué officiel.



Le ministre a toutefois tenu à rappeler que l’adoption d’un décret s’accompagne nécessairement d’un processus administratif qu’il faut respecter avant son application effective. Il a ainsi appelé les syndicats, notamment le G7, à faire preuve de compréhension.



« Il faut savoir remercier, encourager, mais aussi comprendre les étapes administratives. Dans les prochains jours, ce dossier sera définitivement vidé, pour le grand bonheur des acteurs qui ont été injustement traités par le passé », a-t-il assuré, mettant en avant les efforts consentis par les autorités actuelles pour trouver une solution durable.



Moustapha Guirassy a également exprimé le souhait de voir les syndicats reconnaître cette avancée.

« J’aurais aimé entendre le G7 manifester sa satisfaction, dire simplement que le décret a enfin été adopté. Ce sont des partenaires, des amis. Jusqu’ici, je n’ai pas encore vu de communiqué allant dans ce sens », a-t-il regretté, tout en rappelant que l’essentiel des doléances syndicales a, selon lui, déjà trouvé une réponse.