Inondations meurtrières en Afrique du Sud : le bilan s'alourdit, l'armée en première ligne

Des pluies torrentielles continuent de s'abattre sur le nord-est de l'Afrique du Sud. Le dernier bilan officiel fait état d'au moins 10 morts, tandis que les secours multiplient les évacuations spectaculaires dans les zones sinistrées.



La province du Limpopo, frontalière du Zimbabwe, paie le tribut le plus lourd. Dans un seul village situé à proximité du célèbre parc national Kruger, neuf personnes ont perdu la vie suite aux crues soudaines. Ce drame local porte le bilan national à au moins 10 décès pour la seule journée de jeudi.



Depuis le début de la saison des pluies en novembre, la situation est particulièrement critique dans la province voisine du Mpumalanga, où les autorités locales déplorent déjà 19 victimes.

Face à la montée des eaux, l’armée sud-africaine a été déployée en urgence. Selon Africanews, des images impressionnantes diffusées par les forces de défense montrent des hélicoptères militaires treuillant des habitants réfugiés dans les arbres pour échapper à la noyade.



Par mesure de sécurité, la direction du parc national Kruger a annoncé la fermeture totale du site. Les infrastructures et les pistes sont impraticables, rendant l'accès impossible pour les touristes.



Le président sud-africain s'est rendu, jeudi dans le Limpopo. Cette visite officielle vise à « évaluer l'étendue des dégâts et coordonner la réponse du gouvernement » face à l'urgence humanitaire. Sur place, les besoins en relogement et en aide alimentaire sont immenses.



La situation pourrait encore s'aggraver. Le service météorologique national a maintenu son alerte maximale pour les prochaines heures. De nouvelles précipitations records sont attendues dans plusieurs régions, faisant craindre de nouveaux glissements de terrain et des ruptures de barrages.