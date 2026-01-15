Éducation : Moustapha Guirassy lance le Comité scientifique pour la refondation de l’école sénégalaise

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a présidé ce jeudi 15 janvier 2026 la rentrée solennelle de l’Inspection générale de l’éducation et de la formation (IGEF), accompagnée de l’installation du Comité scientifique de la refondation curriculaire. La tutelle a réaffirmé la nécessité d’une refondation globale du système éducatif sénégalais.



« On ne peut pas être plus fondateur que ce qui vient de commencer aujourd’hui. Aucun acte ne peut avoir un impact plus important sur la transformation souhaitée par les autorités et par la nation sénégalaise. Le Sénégal veut un changement profond : justice, prospérité, dignité, souveraineté… et tout cela passe par l’école », a déclaré Moustapha Guirassy.



Présidé par le professeur Abdoullah Cissé, le comité scientifique regroupe des intellectuels, scientifiques et personnalités de divers horizons, chargés de repenser l’école sénégalaise en adéquation avec les aspirations du pays.



« Le rôle du comité est clairement défini. Il ne remplace ni l’autorité politique ni les instances techniques. Sa mission est d’éclairer, d’analyser, et, si nécessaire, de mettre en tension certains choix pour que les décisions curriculaires soient cohérentes et affinées », a précisé le ministre.



Par ailleurs, le ministère de l’Éducation nationale a lancé la plateforme participative « La Voix de l’école », un espace ouvert à tous les Sénégalais, dans toutes les langues nationales, pour contribuer à la construction de l’école de demain.