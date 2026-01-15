Coupe du Roi : le FC Barcelone se qualifie pour les quarts de finale

À l’inverse du Real Madrid, le FC Barcelone a fait le travail en Coupe du Roi, ce jeudi 15 janvier 2026, face à Santander, pensionnaire de D2.
Dans une rencontre longtemps fermée, où le club de la capitale de Cantabrie a fait jeu égal avec les Blaugrana, il a fallu attendre le milieu de la seconde période pour que Ferran Torres trouve l’ouverture à la conclusion d’une contre-attaque (66e). Lamine Yamal a doublé la mise au bout du temps additionnel (90e+ 6).
Les Catalans n’ont pas convaincu mais verront les quarts de finale.
