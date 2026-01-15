Réseau social
Coupe du Roi : le FC Barcelone se qualifie pour les quarts de finale



Coupe du Roi : le FC Barcelone se qualifie pour les quarts de finale
À l’inverse du Real Madrid, le FC Barcelone a fait le travail en Coupe du Roi, ce jeudi 15 janvier 2026, face à Santander, pensionnaire de D2.
 
Dans une rencontre longtemps fermée, où le club de la capitale de Cantabrie a fait jeu égal avec les Blaugrana, il a fallu attendre le milieu de la seconde période pour que Ferran Torres trouve l’ouverture à la conclusion d’une contre-attaque (66e). Lamine Yamal a doublé la mise au bout du temps additionnel (90e+ 6).
 
Les Catalans n’ont pas convaincu mais verront les quarts de finale.
Moussa Ndongo

Jeudi 15 Janvier 2026 - 23:45


