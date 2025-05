Danses obscènes à l’école Antoine de Padoue : vers un arrêté ministériel pour renforcer le contrôle des activités scolaires

À la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos montrant de jeunes filles exécutant des danses jugées obscènes lors d’une manifestation organisée par l’École privée laïque Antoine de Padoue de Ziguinchor, le ministère de l’Éducation nationale compte renforcer ses mesures de contrôle.



Daouda Gueye, directeur de la Formation et de la Communication au sein du ministère, a annoncé que des dispositions plus strictes seront prises sous peu.



« Dans les heures à venir, le ministre prendra un arrêté pour renforcer un peu l’injonction faite aux chefs d’établissement et au gouvernement scolaire de veiller à ce que dans le cadre des activités socio-éducatives que de tels débordements que de tels écarts ne puissent plus se produire », a-t-il déclaré sur les ondes de Sud FM.



Il a également exhorté les chefs d’établissement et les encadreurs des gouvernements scolaires à faire preuve de plus de vigilance et de rigueur.



« Des mesures seront prises pour aller dans le sens d’enjoindre les chefs d’établissement et ce qui encadrent le gouvernement scolaire à être plus vigilant à être plus rigoureux dans l’encadrement pour éviter que de telle dérive ne se produise », a précisé Daouda Gueye.