Dara Halaybé: le khalife général Thierno Mohamadoul Nourou Alhadji Mamadou Moussa Ly est décédé

Le khalife général de Dara Halaybé situé dans le département de Podor (nord), Thierno Mohamadoul Nourou Alhadji Mamadou Moussa Ly, est décédé, le 23 juin 2026. Cette information a été donnée à l’APS par sa famille. Son inhumation est prévue ce mardi en début d’après-midi à Dara Halaybé.



À la tête du khalifat de Dara Halaybé, cité religieuse située dans le nord du Sénégal, il s’est illustré par son engagement en faveur de l’éducation religieuse, de l’encadrement spirituel des fidèles et de la préservation de l’héritage légué par ses prédécesseurs.



Reconnu pour son savoir, sa piété, son humilité et son attachement aux valeurs islamiques, Thierno Mohamadoul Nourou Alhadji Mamadou Moussa Ly a marqué plusieurs générations de disciples au Sénégal et dans la sous-région.