Dara Halaybé: le khalife général Thierno Mohamadoul Nourou Alhadji Mamadou Moussa Ly est décédé

Le khalife général de Dara Halaybé situé dans le département de Podor (nord), Thierno Mohamadoul Nourou Alhadji Mamadou Moussa Ly, est décédé, le 23 juin 2026. Cette information a été donnée à l’APS par sa famille. Son inhumation est prévue ce mardi en début d’après-midi à Dara Halaybé.
À la tête du khalifat de Dara Halaybé, cité religieuse située dans le nord du Sénégal, il s’est illustré par son engagement en faveur de l’éducation religieuse, de l’encadrement spirituel des fidèles et de la préservation de l’héritage légué par ses prédécesseurs.
Reconnu pour son savoir, sa piété, son humilité et son attachement aux valeurs islamiques, Thierno Mohamadoul Nourou Alhadji Mamadou Moussa Ly a marqué plusieurs générations de disciples au Sénégal et dans la sous-région.
À la tête du khalifat de Dara Halaybé, cité religieuse située dans le nord du Sénégal, il s’est illustré par son engagement en faveur de l’éducation religieuse, de l’encadrement spirituel des fidèles et de la préservation de l’héritage légué par ses prédécesseurs.
Reconnu pour son savoir, sa piété, son humilité et son attachement aux valeurs islamiques, Thierno Mohamadoul Nourou Alhadji Mamadou Moussa Ly a marqué plusieurs générations de disciples au Sénégal et dans la sous-région.
Autres articles
-
Soudan: «Les FSR multiplient les frappes sur les infrastructures d'El-Obeid pour terroriser»
-
Mbane : plus de 2 000 consultations enregistrées à l’hôpital militaire de campagne
-
Affaire ASER : après son livre-enquête, Bachir Fofana saisit l’OFNAC pour faire la lumière sur les 37 milliards FCFA
-
Dakar : 5800 produits boulangers retirés de la vente en juin, selon le service d’hygiène
-
Décès du Khalife de Guet Ardo : le Président Bassirou Diomaye Faye salue la mémoire d'un guide religieux dévoué à la foi