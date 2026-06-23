Sédhiou : un bébé décède après l’effondrement d’un mur lors d’un violent orage à Bloc Chantier

Un drame bouleversant s’est produit ce lundi au village de Bloc Chantier, dans la commune de Diendé, région de Sédhiou. Un bébé de moins d’un an a perdu la vie après l’effondrement d’un mur sur le lit où il dormait, à la suite d’un violent orage qui s’est abattu sur la localité.
Selon les informations recueillies par le correspondant local de PressAfrik, la forte pluie accompagnée de vents violents a causé des dégâts matériels dans quelques habitations du village. La famille Diedhiou a été particulièrement touchée par les intempéries.
« La forte pluie accompagnée de vents violents qui a frappé la zone ce lundi a tourné au drame. La toiture d’un bâtiment de la famille Diedhiou a été arrachée avant qu’un mur ne s’effondre sur le lit où dormait un bébé de moins d’un an », a confié une source locale.
Alertés, les proches et les habitants du village se sont rapidement mobilisés pour tenter de secourir l’enfant. Malgré les efforts déployés, le bébé n’a pas survécu à ses blessures, précise la source.
Ce décès tragique a plongé le village de Bloc Chantier dans une profonde tristesse. L’émotion et la consternation sont vives au sein de la communauté.
Selon les informations recueillies par le correspondant local de PressAfrik, la forte pluie accompagnée de vents violents a causé des dégâts matériels dans quelques habitations du village. La famille Diedhiou a été particulièrement touchée par les intempéries.
« La forte pluie accompagnée de vents violents qui a frappé la zone ce lundi a tourné au drame. La toiture d’un bâtiment de la famille Diedhiou a été arrachée avant qu’un mur ne s’effondre sur le lit où dormait un bébé de moins d’un an », a confié une source locale.
Alertés, les proches et les habitants du village se sont rapidement mobilisés pour tenter de secourir l’enfant. Malgré les efforts déployés, le bébé n’a pas survécu à ses blessures, précise la source.
Ce décès tragique a plongé le village de Bloc Chantier dans une profonde tristesse. L’émotion et la consternation sont vives au sein de la communauté.
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