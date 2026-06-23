Baisse de l'aide publique au développement : Ce que révèlent les économistes du FMI

Dans une note publiée ce 22 juin 2026, des experts du FMI alertent sur un « changement de paradigme » inquiétant pour l’Afrique subsaharienne : l’aide publique au développement subit une chute brutale, marquée par des coupes d'environ « 26 % en une seule année » en 2025.



Selon les experts, ce désengagement massif des donateurs traditionnels intervient à un moment critique, alors que les économies de la région, déjà fragilisées par six années de chocs successifs, n'ont que peu de marges de manœuvre.



Face à cette crise, les gouvernements africains sont contraints à des « choix difficiles ». Le FMI souligne que les stratégies actuelles comme la réduction des investissements publics ou le recours accru à l’emprunt comportent des risques majeurs pour le développement à long terme.



« Il n'y a pas de choix faciles », rappellent les auteurs, notant que le remplacement de l'aide par la dette alourdit les risques financiers, tandis que l'abandon de certains programmes porte un « préjudice durable au capital humain ».



Pour faire face à cette nouvelle réalité, les analystes préconisent une reconfiguration profonde du modèle de financement.



Ils appellent à « protéger et cibler l’aide à fort impact », à explorer le financement mixte pour mobiliser le secteur privé et, surtout, à « renforcer les capacités nationales » pour gagner en résilience.



« La tendance est claire : la dépendance à l’égard de l’aide extérieure deviendra plus incertaine et la politique intérieure jouera un rôle plus important », conclut les économistes du Fmi.