Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Baisse de l'aide publique au développement : Ce que révèlent les économistes du FMI



Baisse de l'aide publique au développement : Ce que révèlent les économistes du FMI
Dans une note publiée ce 22 juin 2026, des experts du FMI alertent sur un « changement de paradigme » inquiétant pour l’Afrique subsaharienne : l’aide publique au développement subit une chute brutale, marquée par des coupes d'environ « 26 % en une seule année » en 2025.

 Selon les experts, ce désengagement massif des donateurs traditionnels intervient à un moment critique, alors que les économies de la région, déjà fragilisées par six années de chocs successifs, n'ont que peu de marges de manœuvre.

Face à cette crise, les gouvernements africains sont contraints à des « choix difficiles ». Le FMI souligne que les stratégies actuelles comme la réduction des investissements publics ou le recours accru à l’emprunt comportent des risques majeurs pour le développement à long terme.

 « Il n'y a pas de choix faciles », rappellent les auteurs, notant que le remplacement de l'aide par la dette alourdit les risques financiers, tandis que l'abandon de certains programmes porte un « préjudice durable au capital humain ».

Pour faire face à cette nouvelle réalité, les analystes préconisent une reconfiguration profonde du modèle de financement.

Ils appellent à « protéger et cibler l’aide à fort impact », à explorer le financement mixte pour mobiliser le secteur privé et, surtout, à « renforcer les capacités nationales » pour gagner en résilience.

« La tendance est claire : la dépendance à l’égard de l’aide extérieure deviendra plus incertaine et la politique intérieure jouera un rôle plus important », conclut les économistes du Fmi.
Autres articles

Fodé Bakary Camara

Mardi 23 Juin 2026 - 11:03


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter