Grand-Yoff : un couple arrêté en plein anniversaire pour «filouterie d'aliments et escroquerie»

Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff (Dakar) a mis fin aux festivités d'un couple indélicat au quartier Khar Yalla. Selon un communiqué de la police, pour célébrer les deux ans de leur fils, «les parents avaient commandé des plats d'une valeur de 86 000 FCFA sans intention ni capacité de payer». Ils ont été interpellés en flagrant délit et placés en garde à vue.



Les faits se sont déroulés le 22 juin 2026, aux environs de 21 heures. A l’origine de cette affaire, le commissariat de Grand-Yoff a reçu l'appel d'un gérant de restaurant paniqué, réclamant une intervention d'urgence. Ce dernier expliquait qu'un de ses livreurs était alors victime d'une filouterie d'aliments au quartier Khar Yalla, après avoir livré une importante commande de plats cuisinés d'un montant total de 86 000 francs CFA.



Sur place, la cliente avait mis en place un stratagème frauduleux pour tromper la vigilance du livreur et s'emparer de la marchandise. Avec la complicité active de son époux, le couple s'est accaparé les plats pour les servir à leurs invités, venus célébrer l'anniversaire de leur jeune enfant, tout en sachant qu'ils étaient dans l'impossibilité absolue d'honorer la facture.



Dépêchée immédiatement sur les lieux, une équipe de la police est intervenue au moment où les festivités battaient leur plein. Les limiers ont surpris et interpellé le couple suspect devant le domicile familial, coupant court à la fête.



«Conduite au poste pour un interrogatoire sommaire, la principale mise en cause est rapidement passée aux aveux. Elle a reconnu l'intégralité des faits matériels, invoquant pour sa défense un dénuement financier soudain alors que les invités étaient déjà présents pour fêter le deuxième anniversaire de son fils», précise la note.



Son époux, en revanche, a choisi d'adopter un système de dénégation, malgré les déclarations accablantes du livreur qui confirment sa participation directe. «S'il jure avoir ignoré les manœuvres initiales de sa femme, il a tout de même concédé s'être personnellement saisi d'une partie de la commande des mains du livreur, tout en sachant parfaitement que sa conjointe n'avait pas un sou pour payer», ajoute la police.



Devant la matérialité des faits, la flagrance et l'existence d'indices graves et concordants, le couple a été placé en garde à vue pour escroquerie, filouterie d'aliments et complicité. L'enquête suit son cours avant leur présentation prochaine devant le procureur de la République.