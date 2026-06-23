Le FC Metz dévoile son maillot : Une nouvelle tunique pour honorer les légendes sénégalaises du club

Le FC Metz a dévoilé son maillot « Third » pour la saison 2026-2027, une tunique inédite privilégiant une dominante verte en hommage au Sénégal.
Selon les différentes sources couvrant l'événement, ce choix chromatique célèbre « le lien unique tissé entre le club et le Sénégal depuis plus de vingt ans », soutenu par le partenariat historique avec l’académie Génération Foot.
Selon les différentes sources couvrant l'événement, ce choix chromatique célèbre « le lien unique tissé entre le club et le Sénégal depuis plus de vingt ans », soutenu par le partenariat historique avec l’académie Génération Foot.
Le maillot se distingue également par un motif en fond de toile inspiré du « savoir-faire textile sénégalais et des tenues de cérémonie traditionnelles », complété par la devise « Mental d’Acier, Cœur Grenat » inscrite au niveau du col.
Cette tenue rend hommage aux nombreux joueurs sénégalais ayant marqué l'histoire messine, de « Jules Bocandé à Habib Diallo, en passant par Sadio Mané, Papiss Cissé, Diafra Sakho ou encore Ismaïla Sarr ».
Ce maillot, qui témoigne de l'ancrage profond du club en terre sénégalaise, est disponible à la vente depuis ce mardi 23 juin 2026.
Cette tenue rend hommage aux nombreux joueurs sénégalais ayant marqué l'histoire messine, de « Jules Bocandé à Habib Diallo, en passant par Sadio Mané, Papiss Cissé, Diafra Sakho ou encore Ismaïla Sarr ».
Ce maillot, qui témoigne de l'ancrage profond du club en terre sénégalaise, est disponible à la vente depuis ce mardi 23 juin 2026.
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