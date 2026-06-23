Le FC Metz dévoile son maillot : Une nouvelle tunique pour honorer les légendes sénégalaises du club

Le maillot se distingue également par un motif en fond de toile inspiré du « savoir-faire textile sénégalais et des tenues de cérémonie traditionnelles », complété par la devise « Mental d’Acier, Cœur Grenat » inscrite au niveau du col.



Cette tenue rend hommage aux nombreux joueurs sénégalais ayant marqué l'histoire messine, de « Jules Bocandé à Habib Diallo, en passant par Sadio Mané, Papiss Cissé, Diafra Sakho ou encore Ismaïla Sarr ».



Ce maillot, qui témoigne de l'ancrage profond du club en terre sénégalaise, est disponible à la vente depuis ce mardi 23 juin 2026.

