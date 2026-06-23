Algérie-Jordanie: Amine Gouiri offre la victoire aux Fennecs, la qualification reste désormais possible

Dos au mur après leur lourde défaite inaugurale face à l'Argentine (3-0), les Fennecs n'avaient pas le droit à l'erreur. L'obligation de résultat était maximale pour entretenir l'espoir d'une qualification, et la mission a été accomplie. L'Algérie s'est imposée face à une valeureuse équipe de Jordanie (2-1) qui a cru à l'exploit jusqu'au bout.



À l'issue de la deuxième journée du Groupe J de la Coupe du Monde, l'Algérie compte 3 points et occupe la troisième place, derrière l'Argentine (6 points, qualifiée) et l'Autriche (3 points), tandis que la Jordanie est dernière avec 0 point. Ce bilan positionne l'Algérie à la troisième place en raison d'une différence de buts défavorable par rapport à l'Autriche.



La dernière journée s’annonce décicive pour la deuxième place, avec une confrontation entre l’Autriche et l’Algérie.