Darou Mouhty: le cortège de Cheikh Bara Ndiaye frôle le pire

Daroul Mouhty a été le théâtre d'affrontements en pleine campagne électorale. La caravane de Cheikh Bara Ndiaye et Mara Niass a été attaquée non loin du domicile du ministre Modou Diagne Fada dans la nuit du lundi au mardi.



Les sympathisants du candidat de la Coalition Diomaye Président ont été attaqués, et la foule a été dispersée. Des L200 et des hommes armés ont foncé sur les militants de ladite coalition. Dans une vidéo devenue virale, on voit un homme avec une arme à feu, de tirer.