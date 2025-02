Darou Moukhty : Serigne Khalid Mbacké succède Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang

Serigne Khalid Mbacké Thiaatum Borom Daroul Moukhty est le successeur désigné de Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang, rappelé à Dieu le samedi 8 février 2025.Il devient ainsi le 6e Khalife de Daroul Moukhty.



Né en 1933 à Kosso, village fondé par Mame Thierno Birahim en 1922, Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang était un érudit respecté de la Mouridiya. Fils de Sokhna Anta Niang et de Mame Thierno Birahim Faty Mbacké, il reçut une formation rigoureuse en sciences islamiques, notamment auprès de Serigne Modou Faty Alé Gaye et de son grand frère Serigne Mahmoudane Mbacké Kosso. Son apprentissage spirituel fut assuré par Serigne Modou Awa Balla Mbacké, premier Khalife de Daroul Moukhty.



Le nouveau Khalife rapporte la RTS est connu pour son humilité, sa piété et son engagement envers la communauté mouride, le défunt Khalife était un grand calligraphe, poète et écrivain. Son œuvre « La vie exemplaire de Borom Darou » constitue une référence sur l’hagiographie de Mame Thierno Birahim.



Pour rappel, Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang avait accédé au Khalifat le 31 décembre 2020, succédant à son frère aîné Serigne Abass Mbacké. Aujourd’hui, Serigne Khalid Mbacké Thiaatum prend la relève pour perpétuer l’héritage spirituel et éducatif de Daroul Moukhty.