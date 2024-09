De Stagiaire à Directrice Générale de la BHS : le parcours inspirant de Mme Astou Rose Gaye

Le parcours de Mme Astou Rose Gaye est une véritable leçon de patience et de persévérance. Elle a débuté à la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS) en tant que stagiaire, et grâce à son travail acharné, sa détermination et sa vision, elle est devenue la première femme nommée Directrice Générale de cette institution.



Son ascension nous rappelle que la patience, alliée à l'effort constant, peut nous mener aux plus hauts sommets. Son parcours est une source d'inspiration pour toutes les femmes et jeunes filles qui aspirent à atteindre leurs rêves.



Sa biographie



Mme Astou Rose GAYE commence sa carrière en Tunisie au cabinet KPMG, après une solide formation en Audit & révision comptable.



À son retour au Sénégal, elle intègre le Cabinet Mayoro Wade à son retour au Senegal. Alors qu’elle rêvait d’une carrière d’Expert-Comptable, un concours de circonstance l’a fait intégrer le milieu Bancaire, pas dans les fonctions d’audit mais plutôt Commerciales à la Banque de l’Habitat du Sénégal en 1997.

A la curiosité de découvrir l’entreprise, s’est greffée une vocation, celle d’aider les Sénégalais à réaliser leur projet de vie, avoir un chez-soi ! « Aider les Sénégalais à avoir ce qui m’avait manqué le plus dans mon enfance, un foyer stable, un logement décent à moindre coût, confesse Mme GAYE».



A la BHS, elle a gravi toutes étapes de la ligne Commerciale avant de prendre en charge en 2016 la Direction de l’Exploitation, cœur de l’activité des Promoteurs Immobiliers et des Coopératives d’Habitat, donc cœur de métier de la BHS. Et c’est tout naturellement qu’après avoir formé la relève qu’elle rejoint la Direction Générale, d’abord en qualité de Directrice Chargée de Mission, ensuite Conseillère du Directeur Général chargée des Partenariats et projets structurants, puis Directrice des Partenariats et des Projets Structurants avant d’être nommée DG de la banque .