Économie bleue : le président Bassirou Diomaye Faye fixe le nouveau cap maritime du Sénégal

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a ouvert ce lundi, le Forum sur le développement durable des transports maritimes et de la logistique dans l’économie bleue. Le chef de l'État a fixé comme objectif de transformer le Sénégal, qui possède 750 kilomètres de côtes et un vaste réseau fluvial, en un acteur maritime majeur et non plus en un « simple point de passage sur la façade atlantique de l’Afrique de l’Ouest ». Constatant que l'économie maritime ne pèse qu'une fraction de la richesse nationale, il a affirmé que cette situation est « la mesure de ce que nous laissons inexploité ».



Le plan d'action présidentiel repose sur la construction du port en eau profonde de Ndayane pour accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde, la création de corridors logistiques pour désenclaver les populations et le développement d'une grande école des métiers de la mer qui deviendra une université dédiée. Le projet intègre aussi la modernisation des ports de pêche car, selon le président, « une politique maritime qui oublierait la pêche artisanale n’en serait pas une ». L'ambition affichée est de renforcer la souveraineté nationale par la maîtrise des espaces maritimes, le chef de l'État ayant conclu son intervention par ces mots : « La mer n’oublie jamais ceux qui la respectent. »