Santé : le ministre Ibrahima Sy lance le forum africain sur la chaîne d'approvisionnement des produits de santé

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a présidé la cérémonie officielle de lancement de la 4e édition du Forum africain sur le renforcement de la chaîne d’approvisionnement des produits de santé (FARCAPS 2026), prévue du 25 au 27 novembre 2026 à Dakar. Cet événement a été couplé à la réception d'un important lot de logistique roulante destiné à renforcer les capacités opérationnelles de la SEN-Pharmacie nationale d'approvisionnement (SEN-PNA). L'objectif de cette rencontre est de « consolider durablement les systèmes d’approvisionnement en produits de santé afin de garantir aux populations un accès équitable à des médicaments et produits de santé de qualité ».



Ce forum réunira des décideurs, des experts, des institutions africaines ainsi que des partenaires techniques et financiers. Les participants utiliseront ce cadre pour le « partage d’expériences, d’innovation et de coopération en faveur de systèmes d’approvisionnement plus résilients, performants et durables ». En parallèle, la remise des nouveaux véhicules professionnels illustre l'engagement des autorités et de leurs partenaires à soutenir la SEN-PNA pour assurer « une meilleure disponibilité des produits de santé sur l’ensemble du territoire ».