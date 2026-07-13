Déclarations de Sonko à Mbacké : la Coalition Diomaye Président l’accuse de vouloir « perturber la quiétude des citoyens »

Lors de l'inauguration du siège de Pastef à Mbacké, Ousmane Sonko a vivement critiqué le Président Bassirou Diomaye Faye qu’il accuse d’être «une marionnette et facilement manipulable». En réaction, la Coalition Diomaye Président a exprimé, ce lundi 13 juillet, sa « vive indignation » à la suite des déclarations de l’ancien Premier ministre.



Dans un communiqué, la coalition estime que les propos du président de l'Assemblée nationale constituent « une rupture avec l'esprit de responsabilité attendu de tout dirigeant ».

Elle juge également « regrettable » que Sonko cherche, selon elle, à « perturber la quiétude des citoyens » en multipliant des « attaques crypto-personnelles » contre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



La Coalition Diomaye Président considère que cette attitude « n'honore pas » la fonction de président de l'Assemblée nationale.



Toutefois, elle salue la gouvernance de Bassirou Diomaye Faye, qu'elle décrit comme fondée sur « la méthode, la sérénité, l'ouverture et le sens des responsabilités ».



Selon elle, le chef de l'État est engagé dans « l'action et la recherche de solutions » pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais, « là où d'autres semblent privilégier la confrontation permanente ».



La coalition réaffirme enfin sa mobilisation pour défendre l'action du président de la République et poursuivre son engagement en faveur de la réussite du projet de transformation nationale.