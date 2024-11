De milliardaire mégalo à conseiller spécial de Trump, qu’est-ce qui motive réellement Elon Musk?

Preuve que l’occasion était quand même particulière, Elon Musk avait sorti sa plus belle cravate. Le milliardaire se départ rarement de ses habituels jean / tee-shirt, mais ce n’est pas tous les jours que l’on pose pour une photo souvenir avec le 47e président des États-Unis au soir d’une victoire éclatante qui conclut un incroyable come-back, le genre d'histoire dont l’Amérique raffole.



À Palm Beach face à ses supporters, Donald Trump n’oublie d’ailleurs pas de remercier chaleureusement l’un de ses plus fervents soutiens. « A Star is born », lâche le candidat républicain en parlant d’Elon Musk avant de tresser les louanges du patron de SpaceX : « C’est un type spécial, c’est un génie et il faut que l’on protège nos génies parce qu'on n'en a pas tant que ça ! ».



L'influence de X au service de Trump

De fait, Trump peut remercier Musk. Non seulement il est l’un des plus gros contributeurs de sa campagne avec un don de près de 120 millions de dollars, mais depuis plusieurs mois le milliardaire met aussi toute son influence au service du candidat républicain, notamment sur X, anciennement Twitter, que Musk a racheté en 2022 pour 44 milliards de dollars.



Être l’homme le plus riche du monde, patron de Tesla, SpaceX, Starlink et X n’était vraisemblablement pas suffisant, Elon Musk est désormais à la tête d’un département de « l’efficacité gouvernementale », une nomination aux contours flous qui ne fait pas d'Elon Musk un ministre à proprement parler, mais que beaucoup d’observateurs voient déjà comme un poste de vice-président officieux.