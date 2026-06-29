Débat d'orientation budgétaire et clôture de la session 2025-2026 : l’Assemblée nationale en plénière ce mardi

Les députés de l'Assemblée nationale sont convoqués en séance plénière ce mardi 30 juin 2026 à 10 h 00. Cette séance sera consacrée au Débat d'orientation budgétaire (DOB) et se tiendra en présence du ministre des Finances et du Budget.
À l'issue de ces discussions macroéconomiques, la représentation nationale procédera à la clôture officielle de la Session ordinaire unique de l'année 2025-2026.
Selon le communiqué émis par la Direction de la Communication et des Relations publiques (DIRCOM) de l'institution, les professionnels des médias et les usagers désireux d'accéder à l'hémicycle devront obligatoirement présenter leurs cartes nationales de presse et d'identité.
À l'issue de ces discussions macroéconomiques, la représentation nationale procédera à la clôture officielle de la Session ordinaire unique de l'année 2025-2026.
Selon le communiqué émis par la Direction de la Communication et des Relations publiques (DIRCOM) de l'institution, les professionnels des médias et les usagers désireux d'accéder à l'hémicycle devront obligatoirement présenter leurs cartes nationales de presse et d'identité.
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