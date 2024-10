Débordement du fleuve : Jean Baptiste Tine promet aux sinistrés l’assistance de l’État

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Jean Baptiste Tine a réagi face à la menace des débordements des fleuves Sénégal et Gambie, qui affectent plusieurs localités. Il a annoncé que des mesures rapides et fermes pour protéger les populations seront prises.



M. Tine a annoncé que les autorités sont prêtes à réagir, avec un suivi constant de l'évolution du niveau des eaux en partenariat avec l'Organisation pour la mise en valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) et celle du Fleuve Gambie (OMVG).



« Les informations hydrologiques et météorologique révèlent que les côtes d'alerte ont été atteintes, voire dépassées dans plusieurs localités situées en bordure des fleuves Sénégal et Gambie. Un débordement des eaux, déjà constaté dans les régions de Matam et Tambacounda avec des dommages matériels considérables, risque d'atteindre prochainement la région de Saint-Louis », a indiqué le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.



Avec compassion, le ministre a exprimé sa solidarité envers les populations touchées, rassurant que « des actions concrètes sont en cours dans le cadre d'un Plan d'urgence de riposte aux crues, élaboré suite à une réunion interministérielle. » Il a rappelé que « les gouverneurs des régions concernées sont déjà à pied d’œuvre pour lancer des avis de pré-alerte et prendre en main la gestion des opérations. »



Le ministre Jean-Baptiste Tine a également tenu à appeler les populations à la vigilance et au calme, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour gérer cette « crise ».