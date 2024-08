Débordements du fleuve Sénégal : « la situation revient à la normale progressivement », ministère

Suite aux débordements constatés samedi dernier à Kidira, le ministère de l’hydraulique et de l’assainissement assure dans un communiqué en date de ce lundi 26 août 2024, qu’un suivi permanent de la situation hydrologique des fleuves Sénégal et Gambie à travers les stations hydrométriques automatiques installées à cet effet est en train d’être fait.



À ce titre, informe le communiqué « à Kidira, après les débordements du fleuve constatés le samedi 24 août et qui ont occasionné une perturbation temporaire de la circulation et des activités sur la route nationale, la situation revient progressivement à la normale ».



« En effet, ce dimanche 25 août 2024, le niveau du plan d’eau a commencé à baisser à la station hydrologique de Kidira, depuis hier à 18 h, passant de 9,76 mètres à 9,58 mètres ce matin, s’éloignant ainsi de la cote d’alerte qui y est de 10 mètres », indique-t-on dans le document », ajoute le document.

Cependant, précisent les services du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement la tendance haussière du niveau de l’eau « se poursuit à Bakel où la côte d’alerte de 10 mètres est dépassée de 18 centimètres ce matin, ainsi qu’à Matam où l’on est qu’à 06 centimètres du seuil critique de 08 mètres qui pourrait être atteint dans la journée, avec des risques élevés d’inondation dans cette zone de la Vallée du fleuve Sénégal ».