Débrayages et grève totale: le Saems et le Cusems ne lâchent pas

Le Syndicat autonome des Enseignants du Moyen Secondaire (SAEMS) et le Cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire (CUSEMS) ont encore décrété leur sixième plan d’actions qui va se dérouler à partir de ce mercredi pour réclamer à l'autorité le respect des engagements du protocole d'accord signé depuis le 30 avril 2018.



Ces perturbations commencent à révolter les élèves du Moyen Secondaire qui sont entre le marteau des syndicalistes et l'enclume des autorités de l'éducation. Dénonçant cette injustice qui perturbe leur avenir, ils se disent victimes. Les élèves du département de Mbour ont décrété ce mardi à leur tour 48 h de grève pour alerter l'opinion et signifier leurs craintes quant à leur avenir.



Les syndicalistes ont rappelé, également demain jeudi, un débrayage à 10 h. Et le vendredi, il y aura une grève totale, en outre, ils comptent organiser une marche à Ziguinchor le 17 février prochain.