Décès Abdou Aziz Mbaye : Macky Sall salue "la mémoire d’un compatriote avenant et convivial"

L'ancien président sénégalais Macky Sall a rendu un vibrant hommage à Abdou Aziz Mbaye, communicateur traditionnel décédé dimanche à Dakar, des suites d'une courte maladie.
Dans un message publié sur X, l'ancien chef de l'État a exprimé son émotion : « Je suis peiné d'apprendre le décès de M. Abdou Aziz Mbaye, communicateur traditionnel. Je salue la mémoire d'un compatriote avenant et convivial. »
Macky Sall a adressé ses « condoléances émues à sa famille, à la communauté tidjane et à celle des communicateurs traditionnels », concluant son message par : « Paix à son âme. »
Je suis peiné d’apprendre le décès de M. Abdou Aziz Mbaye, communicateur traditionnel. Je salue la mémoire d’un compatriote avenant et convivial. J’adresse mes condoléances émues à sa famille, à la communauté tidiane et à celle des communicateurs traditionnels. Paix à son âme. pic.twitter.com/RuiiIN39rZ
— Macky Sall (@Macky_Sall) October 19, 2025
