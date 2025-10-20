Réseau social
Décès Abdou Aziz Mbaye : Macky Sall salue "la mémoire d’un compatriote avenant et convivial"
L'ancien président sénégalais Macky Sall a rendu un vibrant hommage à Abdou Aziz Mbaye, communicateur traditionnel décédé dimanche à Dakar, des suites d'une courte maladie.

Dans un message publié sur X, l'ancien chef de l'État a exprimé son émotion : « Je suis peiné d'apprendre le décès de M. Abdou Aziz Mbaye, communicateur traditionnel. Je salue la mémoire d'un compatriote avenant et convivial. »

Macky Sall a adressé ses « condoléances émues à sa famille, à la communauté tidjane et à celle des communicateurs traditionnels », concluant son message par : « Paix à son âme. »

Lundi 20 Octobre 2025


