Décès François Mancabou: l'Observatoire national des lieux de privation dit avoir visionné une vidéo de la police

L'Observatoire national des lieux de privation et de liberté (Onpl) dit avoir dépêché une délégation qui s'est rendue le vendredi 15 juillet vers 16 heures 30 dans les locaux du Commissariat central de Dakar où a été détenu le défunt François Mancabou, après avoir reçu des accusations de tortures et de maltraitance.



Dans un communiqué rendu public dans la soirée d'hier, l'Observatoire dit avoir inspecté les lieux où le nommé Mancabou a été gardé à vue. Il affirme également avoir visionné des images et une vidéo présentées par les responsables de la police sur cette affaire.



Toutefois, l'Observatoire national des lieux de privation se réserve le droit d'attendre les conclusions de l'enquête annoncée par le procureur de la République pour donner ses conclusions.