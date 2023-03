Décès d'un agent de la mairie de la Médina : Bamba Fall annonce des plaintes contre Suma, Walf et Sonko

Les manifestations qui ont eu lieu jeudi, lors du procès de diffamation de l’affaire du Prodac, ont fait des victimes. Deux morts ont été enregistrés à la Médina (Dakar) dont l’un du nom de Doudou Fall, chef du service des Sports à la Mairie de la Médina.



Le maire Bamba Fall, qui a réagi suite à ces évènements malheureux, annonce trois plaintes. Selon lui, ces plaintes visent, l’une contre Suma Assistance, l’autre contre la télévision Walfadjri et la dernière contre le leader de Pastef Ousmane Sonko.



Contacté par Iradio, M. Fall a déclaré avoir porté plainte contre Suma Assistance pour « négligence ». « Dans l’ambulance, ils ont commencé à lui poser des questions, lui demandant s’il était membre du parti Pastef. Pour dire que les ‘pastéfiens’ étaient traités en priorité. Lorsqu’il a été identifié, je pense qu’il a été négligé jusqu’à ce que mort s’en suive. Il devait être rapidement opéré mais ils ne l’ont pas fait. On a payé. L’intervention a été programmée à trois reprises sans suite. Nous avions tenté de le transférer. Parce que Sonko était là-bas et il était leur priorité. Il est décédé avant d’arriver à l’hôpital Principal », a-t-il expliqué.



Concernant celle déposée contre le groupe Walfadjri, Bamba Fall a expliqué : « Ils ont dit qu’on a recruté des nervis à la Médina. C’est en ce moment que les ‘’Pastéfiens’’ sont venus pour bastonner nos jeunes ».



Pour la plainte contre Ousmance Sonko, elle vise le délit d’appel « appel à l’insurrection ».