Décès d’un enfant de 7 ans dans les eaux de crue : Taxawu Senegaal exprime sa solidarité et invite l’État à agir d’urgence

Suite au drame survenu ce jeudi à Bakel, où un enfant de 7 ans a tragiquement perdu la vie dans les eaux de crue, Taxawu Senegaal de Khalifa Sall, a exprimé, dans un communiqué parvenu à PressAfrik, son soutien aux populations, en particulier celles du département de Bakel. Le mouvement a également adressé une pensée aux habitants des localités riveraines de la Falémé ainsi qu'aux villages d'Aroundou, Yaféra, Ballou, Golmy, Diawara, et Moudéry, sévèrement affectés par les récentes inondations.



« Nous mesurons l'ampleur du désespoir face à la perte d'une vie humaine, à la destruction des champs et des habitations, emportés par la furie des eaux. Ces inondations, au-delà des pertes matérielles, mettent en péril la sécurité alimentaire et la santé des habitants, exposant les plus vulnérables à des risques accrus de maladies et d'insécurité », lit-on dans le communiqué.



Taxawu Senegaal demande à l’Etat « d’agir en urgence » afin d’éviter que ces populations, qui « ont déjà tout perdu, ne soient davantage exposées aux conséquences de cette catastrophe ».



Taxawu rappelle qu’il est impératif d'anticiper les risques liés aux futurs débordements du fleuve Sénégal en renforçant les infrastructures de prévention et de protection.« La mise en œuvre de politiques d'urbanisation cohérentes dans ces zones est cruciale pour réduire les impacts des inondations et préserver les moyens de subsistance des habitants».