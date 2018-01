Décès d'une fille de 4 ans à l'Hôpital Principal de Dakar suite à des brûlures : Le père accuse la structure d'erreur sur le diagnostic

Une petite fille du nom de Seynabou est décédée cette semaine à l'Hôpital Principal de Dakar suite à de graves brûlures. Le service pédiatrie de ladite structure avait diagnostiqué une brûlure au deuxième degré. Seulement, son père affirme, à la Rfm qu'il s'agissait d'une brûlure au troisième degré et parle d'une erreur sur le diagnostic de l'équipe médicale qui a pris en charge sa défunte fille.



Il faut noter qu'au Sénégal, il y a une véritable problématique de la prise en charge de grands brûlés. Les nombreux cas d'accident de brûlure sont souvent à la merci de structures hospitalières inadaptées. La construction d'un centre de prise en charge des brûlés a été annoncée par les autorités après l'énorme et tragique incendie du Daaka de Médina Gounass en avril 2017.



Lors de sa dernière déclaration de politique générale, le Premier ministre Mouhamad Boun Abdallah Dionne avait annoncé que l'hôpital Fann abriterait ce centre. Mais en attendant qu'il sorte de terre, les 20 mille personnes victimes de brûlures par an, au Sénégal, vont se confronter au manque de services adaptés à leurs charges.

Le taux de mortalité sur les 700 cas de grands brûlés se situe entre 50 et 70%. L'infection reste la cause principale des décès.