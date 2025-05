Décès d'une passagère dans un vol Royal Air Maroc : la famille porte plainte pour "non-assistance"

Le décès de Marie-Thérèse, une Franco-Sénégalaise de 68 ans, survenu lors d’un vol de la Royal Air Maroc (RAM) à destination de Dakar en 2023, vient d’atterrir devant la justice. Sa fille, Marie Diop, a décidé de poursuivre la compagnie aérienne pour "non-assistance à personne en danger", estimant que sa mère n’a pas reçu les soins nécessaires malgré des signes évidents de détresse.



Tout commence en début 2023, lorsque Marie-Thérèse, souffrant de problèmes cardiaques, embarque à Montpellier pour se rendre à Dakar, avec une escale à Casablanca. Son objectif : se recueillir sur la tombe de son fils au Sénégal. Mais à l’arrivée, elle est déclarée morte sur le tarmac.



Selon les témoignages recueillis par sa fille et plusieurs passagers, Marie-Thérèse aurait perdu la vie à bord de l’avion, sans que le personnel ne lui porte secours, malgré des signes de malaise répétés et des alertes lancées par d’autres voyageurs.



Dans une interview accordée au Parisien, repris par Les Échos, Marie Diop a dénoncé des comportements discriminatoires de la part de la RAM envers les passagers de couleur, une pratique qu’elle estime récurrente au sein de la compagnie.



L’avocat de la famille affirme que le décès est directement lié à la négligence du personnel navigant: « Ils ont ignoré les alertes des passagers et n’ont pas effectué les gestes de premiers secours pour lesquels ils sont pourtant formés. »



La plainte déposée vise à faire reconnaître la responsabilité de la Royal Air Maroc et à obtenir réparation pour ce drame. Cette affaire relance également le débat sur les obligations des compagnies aériennes en matière de sécurité et d’assistance médicale à bord.