Kolda – Santé féminine : un plaidoyer fort pour la baisse du coût de la mammographie

À l’occasion d’une journée de dépistage du cancer du col de l’utérus couplée à une séance de sensibilisation sur les cancers féminins, la coordonnatrice régionale de la santé de la reproduction a lancé un appel poignant pour une meilleure accessibilité au dépistage du cancer du sein. Madame Reine Marie Coly Badiane a plaidé en faveur d’une baisse significative du coût de la mammographie, actuellement fixé à 25 000 F CFA à l’hôpital régional de Kolda.



« Pour dépister le cancer du sein à un stade précoce, il est recommandé de faire la mammographie. Mais tant que le prix reste élevé, peu de femmes auront accès à cet examen vital », a-t-elle déploré devant un auditoire composé de professionnels de santé, de femmes leaders et de partenaires de développement.



Selon elle, une réduction de 10 000 F sur le prix actuel pourrait faire toute la différence. « Cela encouragerait davantage de femmes à se faire dépister, ce qui permettrait non seulement une prise en charge plus rapide des cas, mais contribuerait aussi à améliorer les indicateurs sanitaires régionaux en matière de lutte contre le cancer du sein », a-t-elle soutenu avec conviction.



Madame Badiane a également interpellé le Directeur Régional de la Santé, l’exhortant à intervenir auprès de l’administration de l’hôpital régional afin de revoir à la baisse le tarif de la mammographie. Son plaidoyer met en lumière les difficultés économiques auxquelles sont confrontées les femmes du Fouladou. « Elles vivent dans une grande précarité, ce qui les empêche de supporter certaines charges, notamment en matière de santé », a-t-elle rappelé.



Ce cri du cœur pourrait relancer les discussions sur la gratuité ou la subvention des examens de dépistage dans les zones les plus vulnérables du pays. Car, comme l’a souligné la responsable régionale, « prévenir coûte toujours moins cher que guérir ».