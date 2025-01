Décès de Abdoulaye Dièye : Diomaye rend hommage à son ancien professeur

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu hommage au professeur Abdoulaye Dièye, décédé jeudi à Dakar.



Dans une publication sur sa page Facebook, le chef de l’État a exprimé sa profonde tristesse face à cette perte, rappelant qu’il avait été l’un des étudiants du professeur Dièye à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



« J’ai appris avec une grande tristesse le décès du Professeur Abdoulaye Dièye, dont j’ai eu l’honneur d’être l’étudiant à l’UCAD », a-t-il écrit.



Soulignant son héritage académique et intellectuel, le président Faye a salué un homme qui « a marqué des générations d’étudiants par son expertise en droit constitutionnel et son engagement pour des institutions justes et solides ».