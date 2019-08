Décès de Amath Dansokho: le Président Macky Sall rend hommage à "un combattant de la liberté et du progrès"

J’ai appris avec émotion la disparition de M. Amath Dansokho. Le Sénégal vient de perdre un patriote, un combattant de la liberté et du progrès, un homme d’une qualité humaine remarquable, que j’admirais énormément. Mes condoléances émues et celles de la Nation à sa famille. — Macky Sall (@Macky_Sall) August 23, 2019

