Décès de Jimmy Carter : Yassine Fall signe le registre de condoléances à l'ambassade des États-Unis à Dakar

À la suite du décès de l’ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, Yassine Fall, ministre de l’Intégration Africaine et des Affaires étrangères, s’est rendue le jeudi 16 janvier 2025 à l’ambassade des États-Unis à Dakar pour signer le registre de condoléances.



Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le ministère a indiqué que, lors de cette visite, Yassine Fall a présenté les condoléances du Sénégal à l’Ambassadeur Michael Rayner. Elle a rendu hommage à l’illustre disparu, dont « l’engagement remarquable en faveur de la paix et de la promotion des droits de l’Homme est à saluer. »



Le ministre a saisi l’occasion pour marquer sa solidarité et sa compassion avec le Gouvernement américain face aux pertes en vies humaines et les dégâts matériels importants causés par les incendies à Los Angeles et ses environs, précise-t-on.