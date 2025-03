Décès de Me Khoureychi Ba : "le Sénégal perd un avocat de talent, une voix singulière du Barreau...", (PR Bassirou Diomaye Faye)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu hommage à Me Cheikh Khoureychi Ba, avocat au Barreau de Dakar, suite à son décès survenu ce mercredi 26 mars à Istanbul, en Turquie. Dans une publication sur le réseau social X, le Président a exprimé ses condoléances profondes et a salué la mémoire de l’éminent avocat.



"Je suis profondément attristé par le décès de Me Cheikh Khoureyssi Bâ. Le Sénégal perd un avocat de talent, une voix singulière du Barreau, un homme de principes, profondément attaché à la justice et aux libertés.

Je rends hommage à son parcours remarquable et à son engagement constant pour la défense du droit et la promotion du débat public.

J'adresse mes condoléances émues à sa famille, à ses proches, au Barreau du Sénégal et à tous ses confrères.

Qu'Allah, dans Sa miséricorde, lui accorde le repos éternel et console ses proches dans cette épreuve" a écrit le président de la République, Bassirou Diomaye Faye sur le réseau social.