Décès de Moustapha Ba : la réaction de Macky Sall

"Je suis très peiné d'apprendre le décès de Mamadou Moustapha Ba, ancien Ministre", a posté l'ancien président de la République depuis Maroc où il se trouve.



De l'avis du successeur de Me Wade à la tête du Sénégal, le pays "perd un illustre fils, d'une grande probité morale, un cadre émérite, aux qualités professionnelles, humaines et intellectuelles exceptionnelles.



Macky Sall a saisi cette opportunité pour présenter ses condoléances émues. "J'exprime ma profonde compassion à sa famille éplorée. Puisse Allah lui accorder Sa grâce et Son paradis", a-t-il conclu.