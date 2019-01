Décès de Philémon Masinga, l’ancien attaquant de l’Afrique du Sud

L'ancien attaquant de l'Afrique du Sud et de Leeds United, Phil Masinga, est décédé à l'âge de 49 ans, selon la Fédération de football de son pays.

Masinga a joué à Leeds United entre 1994 et 1996 et a également joué à Saint-Gall en Suisse et dans les clubs italiens Salernitana et Bari.

"C'est un triste jour pour le football sud-africain", a déclaré Danny Jordaan, président de la Fédération sud-africaine de football. "Un fidèle serviteur du jeu, sur et hors du terrain de jeu."



Bbc