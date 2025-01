Décès de deux agents de la DCSOM dans un accident : la réaction du ministre Birame Soulèye Diop

Le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a réagi à l’accident tragique survenu entre Kidira et Goudiry, impliquant quatre (4) agents en mission.



L'Ingénieur topographe, Mlle Anna Badiane BADJI et le chauffeur, M. Moustapha SOW, de la Direction du Contrôle et de la Surveillance des Opérations minières (DCSOM) ont malheureusement perdu la vie dans cette collision avec un camion, déclare Birame Soulèye Diop dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Selon lui, les dépouilles sont en train d'être acheminées à Dakar pour être remises aux familles respectives.



Les blessés, M. Modou DIOP, Ingénieur géologue et M. Abdoulaye DIOUF, Environnementaliste sont évacués à l'Hôpital régional de Tambacounda où ils sont entièrement pris en charge. Les diligences entreprises ont permis de stabiliser leur situation après les interventions rapides et efficaces des autorités administratives et médicales de la Région, précise-t-on dans le communiqué.



Le ministre a également magnifié le « professionnalisme et le sens des responsabilités de ces agents » qui, dit-il, « étaient en mission de contrôle des activités minières, au bord du fleuve Falémé, pour le compte de la République ».



Au nom de Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier Ministre, le Ministre M. Birame Soulèye Diop présente ses condoléances attristées aux familles des victimes et à tous les agents du Ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines. Qu'Allah le Tout Puissant accueille les défunts en son Paradis céleste et accorde un prompt rétablissement aux blessés.



La date et l'heure de l'inhumation seront communiquées ultérieurement, renseigne le document.