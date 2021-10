Décès de l'actrice Myriam Ndior: la toile pleure son artiste

L’actrice Myriam Ndior n’est plus. Elle est décédée dans la nuit du mardi au mercredi 13 octobre 2021.



La défunte a interprété plusieurs rôles dans les séries actuelles comme Virginie de Marodi, Idoles de EvenProd, entre autres.



Très active sur les réseaux sociaux, son décès secoue la toile et affecte plus d’un. Des témoignages fusent de partout.



PressAfrik présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et au monde du théâtre.