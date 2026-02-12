Décès de l'étudiant Abdoulaye Ba : comprendre les résultats de l'autopsie en terme littéraire

Le mystère entourant le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, survenu le 9 février 2026, commence à s’éclaircir. Alors que les spéculations sur les causes de sa mort divisaient le campus, le rapport médical du laboratoire d’anatomie et de cytologie pathologique de l’Hôpital général Idrissa Pouye (HOGIP) apporte un éclairage décisif. Le rapport médical conclut formellement que le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, constaté ce 9 février, est le résultat d’une suite...



1. Contusion thoraco-abdominale... : Un gros bleu (hématome) ou un traumatisme profond situé dans le dos et sur le côté gauche, touchant à la fois le torse et le ventre.



2. Commotion cérébrale... : Un choc violent à la tête qui a provoqué un saignement entre le cerveau et le crâne (hémorragie sous-durale) du côté gauche. Il y a aussi une éraflure à l'arrière du cuir chevelu, mais le crâne n'est pas cassé.



3. Double fracture de la 10ème côte... : La 10ème côte est cassée à deux endroits. Un morceau d'os a transpercé le poumon gauche (embrochage), causant des coupures profondes, des saignements importants et une accumulation massive de sang dans la poitrine (hémothorax).



4. Petite contusion du myocarde... : Le muscle du cœur a reçu un coup (un bleu sur le cœur) et il y a une poche de sang (hématome) située juste derrière le cœur.



5. Fracture de la 11ème côte... : La 11ème côte du côté gauche est également cassée à l'arrière.



6. Plaies du hile du rein gauche... : Le rein gauche est gravement touché à l'endroit où arrivent les vaisseaux sanguins, provoquant une très grosse accumulation de sang autour du rein.



7. Deux plaies de la rate... : La rate est entaillée à deux endroits, provoquant un saignement à l'intérieur de l'abdomen (ventre).



8. Dermabrasions... : Des éraflures sur le bras gauche et une plaie de 3,5 cm sur le côté droit du corps.

Résumé de la situation.



En résumé, la victime a subi des traumatismes multiples et massifs du côté gauche. Les organes vitaux (poumon, cœur, rein, rate et cerveau) ont tous été touchés par des chocs ou des perforations osseuses, provoquant des hémorragies internes (saignements) extrêmement graves.



Les questions posées en bas de l'image ("Comment une personne peut survivre ?" et "Comment un humain peut-il infliger ça ?") soulignent l'atrocité de ces blessures, qui sont médicalement incompatibles avec la vie sans une intervention immédiate et massive, et témoignent d'une violence extrême.