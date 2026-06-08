Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : le FRAPP "continue d'exiger toute la vérité" quatre mois après le drame

Quatre mois après la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba au campus social de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, le Front Révolutionnaire Anti-Impérialiste Populaire et Panafricain (FRAPP) maintient la pression. Dans un communiqué, ce lundi 8 juin 2026, le mouvement exige que toute la lumière soit faite sur les circonstances du décès survenu le 9 février 2026.



Un silence qui "alimente les interrogations"



Le FRAPP rappelle que le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, Ibrahima Ndoye, avait annoncé lors d’une conférence de presse que l’enquête était «sur le point d’être achevée». Depuis cette déclaration, aucune information nouvelle n’a été communiquée à l’opinion publique, déplore l’organisation.



«Ce silence prolongé alimente les interrogations et renforce l’exigence de vérité et de justice autour de cette affaire qui a profondément marqué la communauté universitaire et l’ensemble des citoyens attachés au respect des droits fondamentaux», écrit le Secrétariat Exécutif National du FRAPP.



Appel aux autorités judiciaires



Le mouvement panafricaniste estime que «la manifestation de la vérité est une exigence démocratique et que nul ne doit être au-dessus de la loi». Il demande aux autorités judiciaires de communiquer «sans délai sur l’état d’avancement du dossier» et de prendre «toutes les mesures nécessaires afin que les responsabilités soient établies».



Le FRAPP réclame également que les actes de destruction de biens appartenant à des citoyens, qui auraient été commis lors des événements, soient élucidés. "Les auteurs de faits répréhensibles" doivent, selon lui, "répondre de leurs actes devant la justice".



Pour rappel, lors d’un point de presse tenu le mardi 17 février 2026 au Palais de justice de Dakar, le Procureur Ibrahima Ndoye avait assuré que l’étudiant Abdoulaye Ba «est bel et bien» décédé après avoir chuté du quatrième étage du Pavillon F du campus social, lors des affrontements policiers. Les associations d’étudiants et une partie de l’opinion a toujours contesté et rejeté cette version des faits.

